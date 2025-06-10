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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Газ подешевел: уменьшатся ли платежки украинцев уже этим летом

Атаки РФ повлекли за собой разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Газ

Газ / © pixabay.com

Цены на газ на европейском рынке продолжают снижаться, и эта тенденция уже второй месяц подряд ощутима и в Украине.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В мае 2025 стоимость реализации газа на внутреннем рынке снизилась на 3,9% по сравнению с апрелем — до 15 507 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Несмотря на понижение, цена все еще выше, чем в прошлом: в мае 2024 года газ стоил 12 460 грн за 1 тыс. кубометров.

На европейском рынке цена на газ в настоящее время составляет около 430 долларов за тысячу кубометров (около 17,8 тыс. грн), что на 35% меньше, чем в начале года.

Это способствует постепенному удешевлению импортного ресурса и в Украине, особенно на фоне стабилизации энергетического рынка и роста объемов добычи.

Эксперты отмечают, что в случае сохранения благоприятной динамики на европейских биржах, стоимость газа в Украине может снизиться еще больше летом, когда спрос традиционно ниже.

Напомним, в Украине могут изменить правила перерасчета пенсий для отдельных категорий людей. В случае принятия нового законопроекта, военные пенсионеры и государственные служащие лишатся части надбавок, на которые они имели право раньше.

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