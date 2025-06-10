Газ подешевел: уменьшатся ли платежки украинцев уже этим летом

Газ / © pixabay.com

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Цены на газ на европейском рынке продолжают снижаться, и эта тенденция уже второй месяц подряд ощутима и в Украине.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В мае 2025 стоимость реализации газа на внутреннем рынке снизилась на 3,9% по сравнению с апрелем — до 15 507 грн за тысячу кубометров (без НДС).

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Несмотря на понижение, цена все еще выше, чем в прошлом: в мае 2024 года газ стоил 12 460 грн за 1 тыс. кубометров.

На европейском рынке цена на газ в настоящее время составляет около 430 долларов за тысячу кубометров (около 17,8 тыс. грн), что на 35% меньше, чем в начале года.

Это способствует постепенному удешевлению импортного ресурса и в Украине, особенно на фоне стабилизации энергетического рынка и роста объемов добычи.

Эксперты отмечают, что в случае сохранения благоприятной динамики на европейских биржах, стоимость газа в Украине может снизиться еще больше летом, когда спрос традиционно ниже.

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Напомним, в Украине могут изменить правила перерасчета пенсий для отдельных категорий людей. В случае принятия нового законопроекта, военные пенсионеры и государственные служащие лишатся части надбавок, на которые они имели право раньше.