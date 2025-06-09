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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Історичний повітряний бій: Bild про те, як F-16 збив мегалітак Путіна Су-35

Бій відбувся 7 червня над північним сходом України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Винищувача F-16.

Винищувача F-16. / © Associated Press

Українським військовим вперше вдалось збити російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16 на Курському напрямку.

Про це пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Німецький оглядач наголошує, що бій є історичним. З його слів, мегалітак диктатора РФ Володимира Путіна програє перший повітряний бій.

Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій російських військ на Сумщині та Курщині. Водночас окупанти направили в бій Су-35.

Втім, російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.

Видання зазначає, що F-16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися. Українські пілоти повернулися на базу без втрат.

Нагадаємо, 7 червня на Курщині українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Зауважимо, що Су-35 - основний носій керованих авіабомб, який росіяни активно використовують для атак по українських позиціях.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, початку повномасштабного вторгнення підтверджено близько 15 таких знищених машин, але за неофіційними даними — їх може бути понад 25.

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