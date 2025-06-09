Історичний повітряний бій: Bild про те, як F-16 збив мегалітак Путіна Су-35

Винищувача F-16. / © Associated Press

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Українським військовим вперше вдалось збити російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16 на Курському напрямку.

Про це пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Німецький оглядач наголошує, що бій є історичним. З його слів, мегалітак диктатора РФ Володимира Путіна програє перший повітряний бій.

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Українська авіація застосовувала літаки для атак позицій російських військ на Сумщині та Курщині. Водночас окупанти направили в бій Су-35.

Втім, російський пілот потрапив у засідку. Україна разом із F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський винищувач за 200-300 км та передав координати пілоту F-16.

Видання зазначає, що F-16 випустив ракету AIM-120, яка поцілила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині. Пілот встиг катапультуватися. Українські пілоти повернулися на базу без втрат.

Нагадаємо, 7 червня на Курщині українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Зауважимо, що Су-35 - основний носій керованих авіабомб, який росіяни активно використовують для атак по українських позиціях.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, початку повномасштабного вторгнення підтверджено близько 15 таких знищених машин, але за неофіційними даними — їх може бути понад 25.

Дата публікації 12:04, 07.06.25 Кількість переглядів 258 ЗСУ збили Су-35: як палає російський винищувач