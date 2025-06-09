Удар блискавки в авто: чи є шанси вижити

Удари блискавок / © Pixabay

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Грозова погода викликає чимало запитань серед водіїв, зокрема щодо того, наскільки безпечним є перебування в авто під час блискавки. Експерти з безпеки руху детально розповіли, що відбувається з автомобілем під час прямого удару блискавки, розвінчавши популярні міфи.

Про це пише Ampercar.

Міфи про блискавку та авто

Один із найпоширеніших міфів — що блискавка «не б’є» у авто завдяки гумовим шинам. Це не так. Захист пасажирів забезпечує металевий корпус машини, який діє за принципом клітки Фарадея — електричний розряд проходить поверхнею кузова, не зачіпаючи людей всередині, і відводиться в землю.

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Блискавка зазвичай влучає в дах або антену машини, а далі електричний струм розтікається по металевих елементах. Через це можуть постраждати заднє скло (через нитки обігріву), електроніка, антена, шини.

Яка ймовірність того, що блискавка влучить в авто?

Ймовірність того, що блискавка влучить у ваш автомобіль — приблизно 1 на 100 тис. Та це не рідкість: щороку у світі фіксуються мільйони ударів блискавок у транспортні засоби.

Так, у квітні 2024 року в Ньюпорт-Ньюсі (США) блискавка вдарила у рухомий автомобіль — водійка залишилася неушкодженою. Улітку того ж року в Джорджії удар блискавки повністю вивів авто з ладу, знищивши всю електроніку.

У межах експерименту шоу Top Gear автомобіль Volkswagen Golf зазнав удару струмом у 800 тис. вольт. Тіло авто витримало, пасажири були у безпеці. Ведучий Річард Хаммонд лише зазначив, що «відчув поколювання в руках», що свідчить про незначну залишкову напругу.

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Що робити під час грози в авто?

Фахівці радять дотримуватися кількох простих, але важливих правил:

залишайтеся всередині: авто з металевим дахом — одне з найбезпечніших місць під час грози;

не торкайтеся металевих частин: краще тримати руки на колінах і не контактувати з кермом, ручками чи рамою дверей;

вимкніть електроніку: відключіть усі прилади — кондиціонер, магнітолу тощо, щоб зменшити ризики ураження техніки.

До слова, раніше повідомлялося про те, яке спека «вбиває» авто: вона «душить» двигун, випалює фарбу і висушує акумулятор, до того ж непомітно.