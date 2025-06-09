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Удар блискавки в авто: чи є шанси вижити
У більшості випадків ви можете вижити у разі удару блискавки в авто, якщо дотримуватиметеся елементарних правил безпеки.
Грозова погода викликає чимало запитань серед водіїв, зокрема щодо того, наскільки безпечним є перебування в авто під час блискавки. Експерти з безпеки руху детально розповіли, що відбувається з автомобілем під час прямого удару блискавки, розвінчавши популярні міфи.
Про це пише Ampercar.
Міфи про блискавку та авто
Один із найпоширеніших міфів — що блискавка «не б’є» у авто завдяки гумовим шинам. Це не так. Захист пасажирів забезпечує металевий корпус машини, який діє за принципом клітки Фарадея — електричний розряд проходить поверхнею кузова, не зачіпаючи людей всередині, і відводиться в землю.
Блискавка зазвичай влучає в дах або антену машини, а далі електричний струм розтікається по металевих елементах. Через це можуть постраждати заднє скло (через нитки обігріву), електроніка, антена, шини.
Яка ймовірність того, що блискавка влучить в авто?
Ймовірність того, що блискавка влучить у ваш автомобіль — приблизно 1 на 100 тис. Та це не рідкість: щороку у світі фіксуються мільйони ударів блискавок у транспортні засоби.
Так, у квітні 2024 року в Ньюпорт-Ньюсі (США) блискавка вдарила у рухомий автомобіль — водійка залишилася неушкодженою. Улітку того ж року в Джорджії удар блискавки повністю вивів авто з ладу, знищивши всю електроніку.
У межах експерименту шоу Top Gear автомобіль Volkswagen Golf зазнав удару струмом у 800 тис. вольт. Тіло авто витримало, пасажири були у безпеці. Ведучий Річард Хаммонд лише зазначив, що «відчув поколювання в руках», що свідчить про незначну залишкову напругу.
Що робити під час грози в авто?
Фахівці радять дотримуватися кількох простих, але важливих правил:
залишайтеся всередині: авто з металевим дахом — одне з найбезпечніших місць під час грози;
не торкайтеся металевих частин: краще тримати руки на колінах і не контактувати з кермом, ручками чи рамою дверей;
вимкніть електроніку: відключіть усі прилади — кондиціонер, магнітолу тощо, щоб зменшити ризики ураження техніки.
До слова, раніше повідомлялося про те, яке спека «вбиває» авто: вона «душить» двигун, випалює фарбу і висушує акумулятор, до того ж непомітно.