ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
2 хв

Удар блискавки в авто: чи є шанси вижити

У більшості випадків ви можете вижити у разі удару блискавки в авто, якщо дотримуватиметеся елементарних правил безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Удари блискавок

Удари блискавок / © Pixabay

Грозова погода викликає чимало запитань серед водіїв, зокрема щодо того, наскільки безпечним є перебування в авто під час блискавки. Експерти з безпеки руху детально розповіли, що відбувається з автомобілем під час прямого удару блискавки, розвінчавши популярні міфи.

Про це пише Ampercar.

Міфи про блискавку та авто

Один із найпоширеніших міфів — що блискавка «не б’є» у авто завдяки гумовим шинам. Це не так. Захист пасажирів забезпечує металевий корпус машини, який діє за принципом клітки Фарадея — електричний розряд проходить поверхнею кузова, не зачіпаючи людей всередині, і відводиться в землю.

Блискавка зазвичай влучає в дах або антену машини, а далі електричний струм розтікається по металевих елементах. Через це можуть постраждати заднє скло (через нитки обігріву), електроніка, антена, шини.

Яка ймовірність того, що блискавка влучить в авто?

Ймовірність того, що блискавка влучить у ваш автомобіль — приблизно 1 на 100 тис. Та це не рідкість: щороку у світі фіксуються мільйони ударів блискавок у транспортні засоби.

Так, у квітні 2024 року в Ньюпорт-Ньюсі (США) блискавка вдарила у рухомий автомобіль — водійка залишилася неушкодженою. Улітку того ж року в Джорджії удар блискавки повністю вивів авто з ладу, знищивши всю електроніку.

У межах експерименту шоу Top Gear автомобіль Volkswagen Golf зазнав удару струмом у 800 тис. вольт. Тіло авто витримало, пасажири були у безпеці. Ведучий Річард Хаммонд лише зазначив, що «відчув поколювання в руках», що свідчить про незначну залишкову напругу.

Що робити під час грози в авто?

Фахівці радять дотримуватися кількох простих, але важливих правил:

  • залишайтеся всередині: авто з металевим дахом — одне з найбезпечніших місць під час грози;

  • не торкайтеся металевих частин: краще тримати руки на колінах і не контактувати з кермом, ручками чи рамою дверей;

  • вимкніть електроніку: відключіть усі прилади — кондиціонер, магнітолу тощо, щоб зменшити ризики ураження техніки.

До слова, раніше повідомлялося про те, яке спека «вбиває» авто: вона «душить» двигун, випалює фарбу і висушує акумулятор, до того ж непомітно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie