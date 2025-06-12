Трамп "начал думать", что Путину безразлично на потери

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президенту-диктатору РФ Владимиру Путину безразлично потери России во время войны в Украине. Хотя Москва еженедельно теряет около пяти тысяч солдат.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Миранда Девайн.

Журналистка спросила, какие "козыри" Вашингтон, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, мол, Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно".

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"Возможно, ему (Путину, – ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", – подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, между Киевом и Москвой якобы был достигнут определенный прогресс. Впрочем, потом "бомбили то, что не бомбили". Вроде бы это, подчеркнул президент США, и стало "концом прогресса".

Отметим, по состоянию на 12 июня потери РФ в войне перевалили за миллион и составляют 1 000 340 убитыми и ранеными. В частности, за минувшие сутки ликвидировано 1140 оккупантов.

Напомним, а во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент США сравнил войну в Украине с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке". Трамп высказался, мол, "иногда лучше дать им подраться еще немного, а потом уже растягивать". По словам главы Белого дома, именно такую аналогию он также озвучил главе Кремля Владимиру Путину во время их телефонного разговора.

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Дата публикации 16:11, 06.06.25 Количество просмотров 46 Маск vs Трамп: грязные обвинения, отмывание бюджета, наркотики и секс-скандал