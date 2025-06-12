- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 480
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп "начал думать", что Путину безразлично на потери
Президент США заявил, что РФ "теряет по 5 тысяч военных еженедельно".
Президенту-диктатору РФ Владимиру Путину безразлично потери России во время войны в Украине. Хотя Москва еженедельно теряет около пяти тысяч солдат.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Миранда Девайн.
Журналистка спросила, какие "козыри" Вашингтон, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, мол, Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно".
"Возможно, ему (Путину, – ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", – подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, между Киевом и Москвой якобы был достигнут определенный прогресс. Впрочем, потом "бомбили то, что не бомбили". Вроде бы это, подчеркнул президент США, и стало "концом прогресса".
Отметим, по состоянию на 12 июня потери РФ в войне перевалили за миллион и составляют 1 000 340 убитыми и ранеными. В частности, за минувшие сутки ликвидировано 1140 оккупантов.
Напомним, а во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент США сравнил войну в Украине с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке". Трамп высказался, мол, "иногда лучше дать им подраться еще немного, а потом уже растягивать". По словам главы Белого дома, именно такую аналогию он также озвучил главе Кремля Владимиру Путину во время их телефонного разговора.