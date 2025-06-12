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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В США признали, что Россия агрессор, но назвать Украину жертвой отказались

В Вашингтоне заявляют, мол, администрация президента Дональда Трампа стремится к "миру".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
США.

США. / © Associated Press

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Российская Федерация является агрессором в войне против Украины. Впрочем, он отказался прямо сказать, что хочет победы Киева.

Об этом сообщает The Washington Post.

Во время слушаний в комитете по ассигнованиям Митч Макконнелл, сенатор-республиканец, спросил Гегсета о том, кого он считает агрессором в российско-украинской войне, а кого – жертвой. Глава Пентагона ответил, что Москва развязала войну. Однако министр не назвал Украину жертвой.

Кроме того, сенатор спросил, кого Гегсет хочет видеть победителем в войне. Глава Минобороны США сказал, что интересам Вашингтона "лучше всего соответствует мирное урегулирование конфликта". Мол, администрация президента Дональда Трампа стремится к "миру".

"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп является сильным лидером. Он знает, что его слово имеет вес... Президент Трамп нацелен на мир в этой войне. В конце концов, мир служит нашим национальным интересам. Именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хочет поддерживаем усилия украинцев", - добавил Гегсет.

Напомним, также Гегсет заявил о ключевой роли Трампа в мирных переговорах. По его словам, диктатор России Владимир Путин признает силу американского лидера, что, по его мнению, создает условия для достижения мирного урегулирования в Украине.

Между тем бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что у Дональда Трампа нет плана о завершении войны России против Украины, несмотря на его громкие обещания сделать это через 24 часа.

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