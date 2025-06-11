США меняют курс по Украине: Хегсет заявил о ключевой роли Трампа в мирных переговорах

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет в ходе слушаний в Сенате заявил, что президент России Владимир Путин признает силу Дональда Трампа, что, по его мнению, создает условия для достижения мирного урегулирования в Украине. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос сенатора Митча Макконнелла по поводу эффективности американской помощи Украине и позиции администрации Трампа относительно российско-украинской войны.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на видеозапись слушаний.

Сравнение подходов администраций

На вопрос Макконнелла о «отдаче от инвестиций» в помощь безопасности Украины, Хегсет подчеркнул, что подход администрации Трампа принципиально отличается от предыдущих. Он привел сравнение:

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Администрация Обамы: «При администрации Обамы Крым был оккупирован, и мы дали им одеяла».

Первый термин Трампа: «При президенте Трампе, во время его первого срока, он дал украинцам “Джавелины”, и россияне не вторглись».

Администрация Байдена: «При Байдене россияне вторглись, а помощь поступала медленно, была неполной, и в результате это привело к тупику».

Хегсет также отметил, что «Джавелины», предоставленные Трампом, «фактически остановили продвижение России».

Сила Трампа как путь к миру

Ключевым аргументом Хегсета являлась роль Дональда Трампа в возможном миротворческом процессе.

«Сейчас мы находимся в той точке, где Владимир Путин знает, что президент Трамп сильный. Он знает, что его слово имеет значение», — заявил министр обороны.

По его мнению, переговоры о мире в Украине делают Америку сильной и демонстрируют понимание мирового порядка и приоритетов.

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«Хотя мы понимаем, что Россия агрессор, и мы приветствуем усилия украинцев, наступает момент, когда нужно признать то, что существует на поле боя, и что лучшим результатом являются мирные переговоры, чтобы остановить убийства и резню. И наш бюджет отражает это», — подытожил Хегсет.

Его высказывания подчеркивают намерение администрации Трампа искать переговорное решение конфликта, а не продолжать интенсивную военную помощь в предыдущих объемах.

Напомним, администрация Трампа может изменить курс, отойдя от активного участия в переговорах по установлению справедливого мира в Украине. В Европе осознают риски этого шага и готовят сценарии на случай, если Трамп откажется от Украины.