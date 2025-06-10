"Другой взгляд на войну": Белый дом меняет подход к помощи Украине

Министр обороны США Пит Гегсет / © Associated Press

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Администрация Трампа намерена сократить финансирование помощи Украине в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны Пит Гегсет во время слушаний в бюджетном комитете Палаты представителей.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Во время слушаний в бюджетном комитете во вторник, министр обороны Пит Гегсет заявил , что финансирование США для помощи Украине в сфере безопасности в этом году будет меньше, чем в предыдущие годы, но не предоставил никаких деталей.

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В ответ на вопрос о поддержке Инициативы содействия безопасности Украины Гегсет заявил, что «в этом бюджете будет сокращение».

«У этой администрации совсем другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что в мирном урегулировании путем переговоров заинтересованы как обе стороны конфликта, так и наша страна, особенно с учетом всех интересующих во всем мире конкурирующих между собой», — подчеркнул глава Пентагона.

«Воинский дух» и критика от демократов

Издание The Independent сообщает , что Гегсет выступил перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей в подкомитете по вопросам обороны. Во время слушаний его также расспрашивали об использовании войск для подавления протестов в Лос-Анджелесе , финансировании военных усилий Украины против России и его неоднократном использовании фразы «воинский дух».

Представительница Демократической партии Марси Каптур заявила Гегсету, что частое использование министром обороны слов «воинский дух» вызывает у нее беспокойство.

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Гегсет отказался раскрыть стоимость развертывания войск в Лос-Анджелесе, переведя этот вопрос на свою специальную помощницу Брин Макдоннелл.

«Текущая ориентировочная стоимость составляет 134 миллиона долларов, что в основном расходы на временное пребывание, проезд, проживание, питание и т.д.», — сказала она.

Напомним, на фоне возможного сокращения военной помощи со стороны США Украина ищет поддержку в Европе и рассчитывает на спутниковую разведку. Судьба войны все больше зависит от Европы. На фоне потенциальной свертывания американской поддержки Франция, Германия, Великобритания и Польша активизировали усилия