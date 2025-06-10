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"Другой взгляд на войну": Белый дом меняет подход к помощи Украине
Глава Пентагона заявил, что США снизят бюджет на военную помощь Украине, потому что действующая администрация Белого дома «имеет другой взгляд» на эту войну.
Администрация Трампа намерена сократить финансирование помощи Украине в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны Пит Гегсет во время слушаний в бюджетном комитете Палаты представителей.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Во время слушаний в бюджетном комитете во вторник, министр обороны Пит Гегсет заявил , что финансирование США для помощи Украине в сфере безопасности в этом году будет меньше, чем в предыдущие годы, но не предоставил никаких деталей.
В ответ на вопрос о поддержке Инициативы содействия безопасности Украины Гегсет заявил, что «в этом бюджете будет сокращение».
«У этой администрации совсем другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что в мирном урегулировании путем переговоров заинтересованы как обе стороны конфликта, так и наша страна, особенно с учетом всех интересующих во всем мире конкурирующих между собой», — подчеркнул глава Пентагона.
«Воинский дух» и критика от демократов
Издание The Independent сообщает , что Гегсет выступил перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей в подкомитете по вопросам обороны. Во время слушаний его также расспрашивали об использовании войск для подавления протестов в Лос-Анджелесе , финансировании военных усилий Украины против России и его неоднократном использовании фразы «воинский дух».
Представительница Демократической партии Марси Каптур заявила Гегсету, что частое использование министром обороны слов «воинский дух» вызывает у нее беспокойство.
Гегсет отказался раскрыть стоимость развертывания войск в Лос-Анджелесе, переведя этот вопрос на свою специальную помощницу Брин Макдоннелл.
«Текущая ориентировочная стоимость составляет 134 миллиона долларов, что в основном расходы на временное пребывание, проезд, проживание, питание и т.д.», — сказала она.
Напомним, на фоне возможного сокращения военной помощи со стороны США Украина ищет поддержку в Европе и рассчитывает на спутниковую разведку. Судьба войны все больше зависит от Европы. На фоне потенциальной свертывания американской поддержки Франция, Германия, Великобритания и Польша активизировали усилия