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"Інший погляд на війну": Білий дім змінює підхід до допомоги Україні
Очільник Пентагону заявив, що США зменшать бюджет на військову допомогу Україні, тому що чинна адміністрація Білого дому «має інший погляд» на цю війну.
Адміністрація Трампа має намір скоротити фінансування допомоги Україні у сфері безпеки. Про це заявив міністр оборони Піт Гегсет під час слухань у бюджетному комітеті Палати представників.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
Під час слухань у бюджетному комітеті у вівторок, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що фінансування США для допомоги Україні у сфері безпеки цього року буде меншим, ніж у попередні роки, але не надав жодних деталей.
У відповідь на запитання про підтримку Ініціативи сприяння безпеці України, Гегсет заявив, що «в цьому бюджеті буде скорочення».
«Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що у мирному врегулюванні шляхом переговорів зацікавлені як обидві сторони конфлікту, так і наша країна, особливо з урахуванням всіх інтересів у всьому світі, що конкурують між собою», — наголосив очільник Пентагону.
«Воїнський дух» та критика від демократів
Видання The Independent повідомляє, що Гегсет виступив перед Комітетом з питань асигнувань Палати представників у підкомітеті з питань оборони. Під час слухань, його також розпитували про використання військ для придушення протестів у Лос-Анджелесі, фінансування військових зусиль України проти Росії та його неодноразове використання фрази «воїнський дух».
Представниця Демократичної партії Марсі Каптур заявила Гегсету, що часте використання міністром оборони слів «воїнський дух» викликає в неї занепокоєння.
Гегсет відмовився розкрити вартість розгортання військ у Лос-Анджелесі, переклавши це питання на свою спеціальну помічницю Брін Макдоннелл.
«Поточна орієнтовна вартість становить 134 мільйони доларів, що в основному є витратами на тимчасове перебування, проїзд, проживання, харчування тощо», — сказала вона.
Нагадаємо, на тлі ймовірного скорочення військової допомоги з боку США Україна шукає підтримку в Європі та розраховує на супутникову розвідку. Доля війни дедалі більше залежить від Європи. На тлі потенційного згортання американської підтримки Франція, Німеччина, Велика Британія та Польща активізували зусилля