"Інший погляд на війну": Білий дім змінює підхід до допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Адміністрація Трампа має намір скоротити фінансування допомоги Україні у сфері безпеки. Про це заявив міністр оборони Піт Гегсет під час слухань у бюджетному комітеті Палати представників.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Під час слухань у бюджетному комітеті у вівторок, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що фінансування США для допомоги Україні у сфері безпеки цього року буде меншим, ніж у попередні роки, але не надав жодних деталей.

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У відповідь на запитання про підтримку Ініціативи сприяння безпеці України, Гегсет заявив, що «в цьому бюджеті буде скорочення».

«Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що у мирному врегулюванні шляхом переговорів зацікавлені як обидві сторони конфлікту, так і наша країна, особливо з урахуванням всіх інтересів у всьому світі, що конкурують між собою», — наголосив очільник Пентагону.

«Воїнський дух» та критика від демократів

Видання The Independent повідомляє, що Гегсет виступив перед Комітетом з питань асигнувань Палати представників у підкомітеті з питань оборони. Під час слухань, його також розпитували про використання військ для придушення протестів у Лос-Анджелесі, фінансування військових зусиль України проти Росії та його неодноразове використання фрази «воїнський дух».

Представниця Демократичної партії Марсі Каптур заявила Гегсету, що часте використання міністром оборони слів «воїнський дух» викликає в неї занепокоєння.

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Гегсет відмовився розкрити вартість розгортання військ у Лос-Анджелесі, переклавши це питання на свою спеціальну помічницю Брін Макдоннелл.

«Поточна орієнтовна вартість становить 134 мільйони доларів, що в основному є витратами на тимчасове перебування, проїзд, проживання, харчування тощо», — сказала вона.

Нагадаємо, на тлі ймовірного скорочення військової допомоги з боку США Україна шукає підтримку в Європі та розраховує на супутникову розвідку. Доля війни дедалі більше залежить від Європи. На тлі потенційного згортання американської підтримки Франція, Німеччина, Велика Британія та Польща активізували зусилля