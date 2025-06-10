Про відстрочку аспірантам-контрактникам 2024 року / © ТСН.ua

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Суд визнав протиправним наказ МОН, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам 2024 року.

Про це свідчить рішення про нечинність наказу МОН, ухвалене КОАС 21 травня 2025 року в справі № 320/37685/24.

Тож згідно з документом, наказ Міносвіти №910, за яким вступ на навчання в аспірантурі за контрактом 2024 року був можливий лише на заочній і вечірній формах, визнаний протиправним.

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«Також ним встановлено тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану в Україні призупинити прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником і зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за кошти фізичних і юридичних осіб», — йдеться у рішенні.

Що відомо про справу

До Міністерства освіти й науки звернулася громадянка України з позовом, де просила визнати протиправним, незаконним і нечинним наказ МОН від 24 червня 2024 року № 910.

За її словами, відповідно до норм міжнародного та українського права, має право здобувати освіту, зокрема на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, для здобуття ступеня «доктора філософії» на платній основі за денною формою навчання у будь-якому закладі освіти незалежно від форми власності. Отже, держоргани України не можуть обмежувати їй доступ до такої освіти (зокрема шляхом обмеження форм та умов здобуття освіти, ліцензування закладів освіти, а також шляхом встановлення певних заборон, умов, конкурсів, оцінювань, іспитів та інших випробувань).

Нагадаємо, МОН змінює правила вступу до аспірантури 2025 року та запроваджує додатковий тест з методології.

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