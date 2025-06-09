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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

МОН ускладнює вступ до аспірантури: що зміниться

МОН змінює правила вступу до аспірантури у 2025 році і запроваджує додатковий тест з методології.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація аспірантів

Мобілізація аспірантів / © ТСН.ua

Цього року вступники до аспірантури мають скласти не лише єдиний вступний іспит (ЄВІ), а й нове єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Тест міститиме 100 завдань. На їхнє виконання вступникам дадуть 150 хвилин. Усі завдання ЄВВ матимуть однакову структуру — з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь учасник отримає 1 бал, у разі неправильної відповіді, вибору кількох варіантів або ненадання відповіді — 0 балів.

«Зміст тесту ЄВВ та його характеристику розроблено Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України», — йдеться в повідомленні.

До 12 червня в кабінетах учасників вступних випробувань до аспірантури буде розміщено запрошення з інформацією про дату, час та місце проведення ЄВІ/ЄВВ.

Раніше у Міносвіти розповіли, що в Україні — рекордна кількість аспірантів-чоловіків віком 25+, які навчаються на контрактній формі та мають відстрочку від мобілізації.

В результаті перевірок з українських університетів відрахували близько 5000 аспірантів. Ймовірно, більшість з них — чоловіки, які вчилися на аспірантурі заради відсрочки від мобілізації.

Зокрема, у Луцькому національному технічному університеті торік відрахували тисячу студентів-чоловіків за невиконання навчального плану.

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Дата публікації
Кількість переглядів
454
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