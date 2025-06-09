У МЗС Польщі відверто відповіли, що означатиме для України президентство Навроцького

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Попри поразку урядової коаліції на президентських виборах минулого тижня, Польща не відмовиться від своєї непохитної підтримки України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це повідомили POLITICO.

«Президентство продовжує перебувати в руках опозиції», — констатував Сікорський після перемоги популіста-націоналіста Кароля Навроцького.

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Однак він наголосив, що зібратися навколо ключових геополітичних питань цілком можливо.

Оборона та Росія: єдність поглядів

Сікорський висловив сподівання на підтримку оборонної політики з боку нового президента: «Президент Навроцький походить з боку [Партії „Право і справедливість“] польського політичного розколу, і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде прихильником оборони».

Також додав, що Навроцький «явно погоджується з національним консенсусом щодо того, що Росію потрібно стримувати».

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«Два піаніно» у відносинах: Трамп та Орбан

За словами Сікорського, обрання популіста на керівну посаду може навіть допомогти згладити стосунки з президентом США Дональдом Трампом та дружнім до Кремля прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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«Вони стверджують, що мають кращі стосунки з Білим домом. Дійсно, президента Навроцького сфотографували. Тепер ми можемо грати на двох піаніно одночасно», –зазначив Сікорський, посилаючись на передвиборчу фотосесію Навроцького з Трампом в Овальному кабінеті

Кароль Навроцький заручився підтримкою колишньої правлячої партії «Право і справедливість» (PiS), а також високопосадовців адміністрації Трампа. Зокрема міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, яка публічно закликала поляків голосувати за нього. Він замінив на посаді президента Анджея Дуду, політика з партії PiS, який використовував свою переважно церемоніальну роль для блокування запланованих судових реформ та інших конституційних змін, запропонованих правоцентристським урядом прем’єр-міністра Дональда Туска.

Сподівання на діалог з Орбаном

Сікорський також висловив сподівання, що Навроцький зможе вплинути на Угорщину: «Якщо Навроцький зможе переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето [щодо вступу Києва до ЄС] слід зняти, що Україну слід інтегрувати із Заходом, ми будемо дуже раді та підтримаємо новообраного президента в цьому питанні».

Перемога Навроцького над кандидатом від правлячої партії, центристом Рафалом Тшасковським, створила певну кризу для уряду Туска. У відповідь прем’єр-міністр оголосив про вотум довіри в парламенті на середу, щоб відновити свою владу.

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«Я впевнений, що вотум довіри буде переважною більшістю голосів за уряд», — підсумував Сікорський.

Раніше повідомлялося, угорський прем’єр нахабно заявив, що Україна програє війну. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори з Росією мають вести з позиції сили, а угода потрібна. Втім, «між росіянами та американцями».

«Я вважаю, що ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з росіянами. Українці тому, що вони програють цю війну, а європейці тому, що вони занадто залучені до цього процесу, щоб досягти угоди. Насправді потрібна угода між росіянами та американцями», — висловився Орбан.

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