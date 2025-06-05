Трамп сравнил войну в Украине с "дракой двух маленьких детей"

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Дивенс и государственный секретарь Марко Рубио во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома в четверг, 5 июня 2025 года / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с «двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке».

Об этом глава Белого дома заявил в Овальном кабинете во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

«Иногда можно увидеть, как двое маленьких детей ссорятся, как безумные. Они ненавидят друг друга, дерутся в парке, а ты пытаешься их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда лучше дать им немного подраться», — сказал Трамп.

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Также он сравнил войну Украины и РФ с драками в хоккее, когда рефери несколько лояльно относится к конфликтам в игре и дает несколько секунд на драку.

Трамп признался, что приводил эту аналогию Путину во время вчерашнего разговора.

«И я привел эту аналогию Путину вчера, я сказал, „президент, возможно, вам придется продолжать борьбу и много страдать, потому что обе стороны страдают“, — сказал американский президент.

Также он заявил, что есть «большая рознь между этими двумя мужчинами», имея в виду президента Зеленского и Путина.

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Ранее Дональд Трамп заявил об ответе РФ на операцию «Паутина» и признал, что Путин «получил сильный удар».