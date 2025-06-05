Путин использовал разговор с Трампом против Украины: детали от ISW

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Президент-диктатор РФ Владимир Путин использовал разговор по телефону американским лидером Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире".

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

По словам помощника президента Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, "фюрер" обсудил с Трампом:

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схождение поездов с рельсов 31 мая в России;

украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня;

украино-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.

Диктатор пожаловался Трампу, мол, Украина несет ответственность за схождение поездов с рельсов. Впрочем, как заметил Ушаков, Москва "не поддалась" и, несмотря на "провокации", поучаствовала в переговорах в Стамбуле.

"Заявления Путина Трампа, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне во избежание возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока", - отмечают в ISW.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, «разговор был хорошим», но это «не тот разговор, который приведет к миру».

Президент Владимир Зеленский после этого упрекнул Трампу. Украинский лидер отмечает, что Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы.

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Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 1082 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!