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Путин использовал разговор с Трампом против Украины: детали от ISW
Президент-диктатор РФ Владимир Путин использовал разговор по телефону американским лидером Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире".
Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).
По словам помощника президента Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, "фюрер" обсудил с Трампом:
схождение поездов с рельсов 31 мая в России;
украинские удары по российским военным авиабазам 1 июня;
украино-российские переговоры в Стамбуле 2 июня.
Диктатор пожаловался Трампу, мол, Украина несет ответственность за схождение поездов с рельсов. Впрочем, как заметил Ушаков, Москва "не поддалась" и, несмотря на "провокации", поучаствовала в переговорах в Стамбуле.
"Заявления Путина Трампа, вероятно, также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной незаинтересованности в переговорах и продолжения подготовки к длительной войне во избежание возможных будущих санкций со стороны США, изобразив Украину как плохого игрока", - отмечают в ISW.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, «разговор был хорошим», но это «не тот разговор, который приведет к миру».
Президент Владимир Зеленский после этого упрекнул Трампу. Украинский лидер отмечает, что Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы.