Миллионы смартфонов Android под угрозой: в компании выпустили срочные обновления

Qualcomm / © unsplash.com

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Qualcomm — мировой лидер в производстве мобильных чипов. Недавно объявил о выпуске патчей, закрывающих ряд серьезных уязвимостей в десятках своих платформ. Среди них три особо опасные «дыры», известные как уязвимости «нулевого дня». Это означает, что к моменту их обнаружения хакеры уже могли ими пользоваться, поскольку производитель еще не имел готовых обновлений безопасности.

Об этом пишет издание TechCrunch,

Qualcomm ссылается на Группу анализа угроз Google (TAG) — подразделение, специализирующееся на расследовании кибератак, поддерживаемых государством. Согласно TAG, эти три недостатка «могли быть ограничены и целенаправленно использованы». Команда безопасности Google Android сообщила Qualcomm об этих уязвимостях (получивших идентификаторы CVE-2025-21479, CVE-2025-21480 и CVE-2025-27038) еще в феврале.

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Что такое уязвимость «нулевого дня»?

Уязвимости «нулевого дня» — пробелы в безопасности программного или аппаратного обеспечения, о которых производитель не знает на момент их обнаружения. Это делает их очень ценными для киберпреступников и правительственных хакеров. Они могут использоваться до того, как будут разработаны и выпущены патчи.

Из-за открытого исходного кода и распределенной природы Android, производители устройств теперь должны самостоятельно внедрять патчи, предоставленные Qualcomm. Это означает, что некоторые устройства могут оставаться уязвимыми в течение нескольких недель, несмотря на доступность обновлений. В своем бюллетене Qualcomm отметил, что патчи «были предоставлены в мае вместе с настоятельной рекомендацией, как можно скорее развернуть обновление на пораженных устройствах».

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Представитель Google Эд Фернандес заверил, что устройства Pixel компании не пострадали от этих уязвимостей Qualcomm. Сейчас Кимберли Самра, представитель компании Google TAG, не предоставила дополнительной информации относительно этих уязвимостей или обстоятельств их обнаружения.

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«Мы призываем конечных пользователей устанавливать обновления безопасности, как только они станут доступными от производителей устройств», — отметил Дэйв Шефчик, представитель Qualcomm, подтверждая наличие исправлений.

Почему чипсеты являются мишенью?

Чипсеты, используемые в мобильных устройствах, часто становятся объектами атак хакеров и разработчиков эксплойтов «нулевого дня». Это связано с тем, что чипы обычно имеют широкий доступ к остальной операционной системе, позволяя хакерам переходить к другим частям устройства, где могут храниться конфиденциальные данные.

За последние месяцы уже были документированы случаи эксплуатации чипсетов Qualcomm. Например, в прошлом году Amnesty International обнаружила атаку «нулевого дня» на чипсет Qualcomm, которая использовалась сербскими властями, вероятно, с помощью производителя инструментов для разблокировки телефонов Cellebrite.

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Ранее сообщалось, Apple обратилась к владельцам iPhone со срочным заявлением. Компания обнаружила критические уязвимости в iOS и macOS.