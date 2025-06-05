Земля возле Безоса ушла с молотка: кто стал новым соседом миллиардера

Недвижимость / © pixabay.com

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В Майами состоялось одно из самых громких сделок с элитной недвижимостью — неизвестный покупатель приобрел участок земли на острове Индиан-Крик вблизи виллы основателя Amazon Джеффа Безоса. Сначала землю выставили за сумасшедшие 200 миллионов долларов, но в конце концов сделку согласовали по цене около 130 миллионов — после снижения стоимости на 70 миллионов.

Об этом сообщает DailyMail.

Объект площадью менее двух акров расположен на улице Indian Creek Island Road — одной из самых дорогих в США. Несмотря на то, что участок незастроен, его привлекательность определяет соседство с одним из самых влиятельных людей планеты — Джеффом Безосом, владеющим тремя недвижимостьми на острове.

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Интересно, что предыдущий владелец участка, зарегистрированный под названием SMM Sunny Holdings LLC, намеревался построить мегарезиденцию площадью 25 000 квадратных футов, однако отказался от планов.

Продажа произошла из-за звездного риэлтора Илью Резника. В комментарии изданию он отметил, что «частность — самая высокая роскошь на острове Индиан-Крик», и именно это привлекает сюда миллиардеров.

Индиан-Крик уже давно носит неофициальное название «бункер миллиардеров». Среди его жителей — Джаред и Иванка Кушнеры, инвестор Карл Айкан, колумбийский банкир Хайме Гилински и звезда американского футбола Том Брейди.

Джефф Безос владеет тремя имениями на острове, на которые потратил около 250 миллионов долларов. В 2023 году он заявил о переезде из Сиэтла во Флориду, чтобы быть ближе к родителям и невесте Лорен Санчес.

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