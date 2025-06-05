Дроны атаковали Ростовскую область РФ: под удар попал аэродром Миллерово

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В ночь на 5 июня аэродром Миллерово в Ростовской области РФ попал под удар БпЛА. В Сети появились соответствующие кадры.

Об этом пишут росСМИ.

Дата публикации 09:02, 05.06.25 Количество просмотров 26 Аэродром Миллерова РФ атаковали неизвестные дроны

Обстоятельства и подробности "хлопка" уточняются.

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Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему Украине удалось атаковать сразу несколько военных аэродромов в России.

Эксперт отметил, что проводить такую операцию было важно одновременно на всех военных аэродромах.

«Опять же это дало нам возможность одновременно поразить большое количество бортов. Если бы, например, часом позже или часом раньше на каком-то аэродроме началась операция, безусловно, борта на других аэродромах поднялись бы в воздух, понимая угрозу. Поэтому здесь важно было сделать одновременно по всем основным аэродромам», – пояснил он.