Дрони атакували Ростовську область РФ: під удар потрапив аеродром Міллерово

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У ніч на 5 червня аеродром Міллерово Ростовської області РФ потрапив під удар БпЛА. У Мережі з’явилися відповідні кадри.

Про це пишуть росЗМІ.

Дата публікації 09:02, 05.06.25 Кількість переглядів 32 Аеродром Міллерово РФ атакували невідомі дрони

Вночі стало відомо, що сили ППО РФ відбивають атаку БпЛА на Ростовську область.

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“Через падіння уламків БПЛА у хуторі Сулін пошкодження отримали будівлі на двох подвір'ях по вулиці Дачна: в одному будинку частково зруйновано покрівлю, в іншому — розбито вікна, порвано електропроводи, зруйновано сарай, розбито автомобіль. Зайнялася і легкова машина, припаркована біля магазину "Автоліга" по вул. Артилерійська”, — повідомив тимчасово виконуючий обовязки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Росіяни зазначають, що загалом ППо відпрацювала по 15 дронах.

За даними російських телеграм-каналів, уламки БпЛА виявили у Міллерово на вулиці ім. Маршала Єфімова. Місце падіння вже оточили, туди прямує саперна група.

У місті пошкоджено металоконструкцію антенно-щоглової споруди, що ретранслює телесигнал. Трансляцію порушено. Постраждалих немає.

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Обставини та подробиці "бавовни" наразі уточнюються.

Раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, чому Україні вдалося атакувати одразу кілька військових аеродромів у Росії.

Експерт зазначив, що здійснювати таку операцію було важливо одночасно на всіх військових аеродромах.

«Знову таки, це надало нам можливість одночасно уразити велику кількість бортів. Якби, наприклад, на годину пізніше або на годину раніше на якомусь аеродромі почалася операція, безумовно, борти на інших аеродромах піднялися б у повітря, розуміючи загрозу. Тому тут важливо було зробити одночасно по всіх основних аеродромах», — пояснив він.

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