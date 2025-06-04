Худшие PIN-коды: эти 4 цифры хакеры пробуют первыми

Хакеры / © Pexels

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Защитить смартфон, банковский счет и деньги помогает четырехзначный PIN-код, который является последней линией обороны в цифровом мире. Однако не все такие коды являются безопасными. Для оценки надежности было проанализировано 29 миллионов PIN-кодов из базы данных Have I Been Pwned, австралийского сервиса, который помогает людям по всему миру узнать, были ли их данные похищены.

Об этом пишет ABC.

австралийская вещательная корпорация (ABC) обратила внимание на вопросы безопасности цифровых устройств и провела детальный анализ данных, предоставленных проектом HaveIBeenPwned. Этот проект собирает информацию об утечках данных и наиболее распространенных паролях и PIN-кодах, которые люди используют для защиты своих гаджетов, банковских карт, электронных замков и компьютеров.

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В частности, ABC обнаружила, что среди пользователей очень популярными остаются простые четырехзначные PIN-коды, которые легко поддаются угадыванию. Чаще всего используется PIN «1234» — им пользуется около 10% людей. Следующие по популярности — «1111» и «0000», которые занимают второе и третье место соответственно. Несмотря на то, что комбинация «1342» кажется более сложной, она все равно находится на четвертом месте в рейтинге самых используемых кодов.

Список из 50 самых популярных PIN-кодов, который составила ABC, служит своеобразным путеводителем для злоумышленников, которые пытаются разблокировать устройства. Особенно опасным является факт, что многие из этих кодов связаны с годами рождения — примерно 30 из 50 самых популярных начинаются с цифр «19» или «20». Это означает, что пользователи часто выбирают годы рождения, например «1986», «1995» или «2004», что делает их PIN-коды уязвимыми, ведь эти данные легко получить из социальных сетей или других источников.

Выбор PIN-кода часто зависит от удобства. У многих пользователей смартфонов настроены быстрые методы разблокировки — отпечаток пальца или распознавание лица. Из-за этого PIN-код используют редко, и он легко забывается.

Однако именно этот код остается последним рубежом защиты в случае, если основные биометрические методы не сработают. Следовательно, не стоит выбирать простые и очевидные комбинации, которые легко угадать. С другой стороны, слишком сложный пароль может стать проблемой в случаях быстрого доступа.

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Для повышения безопасности специалисты советуют переходить на шестизначный PIN-код, что существенно увеличивает количество возможных вариантов — до одного миллиона. Это значительно усложняет задачу злоумышленникам, а пользователям незначительно усложняет процесс разблокировки. Идеальным вариантом считается использование буквенно-цифровых паролей, которые, хотя и сложнее во введении, обеспечивают лучшую защиту. Эту рекомендацию следует применить не только для смартфонов, но и для других устройств, содержащих важную информацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что iPhone может спасти жизнь, если настроить одну простую функцию.