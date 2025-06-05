Трамп назначил нового командующего силами НАТО в Европе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Объединенными силами НАТО в Европе будет руководить генерал-лейтенанта ВВС США Алексус Гринкевич. Соответствующее назначение утвердил президент Дональд Трамп.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Генерал Гринкевич будет занимать должность Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе (SACEUR), а также командующего Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM)

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Ранее он возглавлял Оперативное управление Комитета начальников штабов ВС США.

В течение своей военной карьеры Алексус Гринкевич был пилотом истребителей F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, налетав более 2300 часов.

Этот генерал известен как сторонник жесткой линии в отношениях с Россией и неоднократно подчеркивал важность усиления восточного фланга НАТО.

Должность SACEUR, который контролирует все операции НАТО в Европе, со времени ее создания после Второй мировой войны традиционно занимает американский генерал. До сих пор им был генерал Кристофер Каволи, назначенный в июле 2022 года. Именно он координировал военную помощь Украине в войне с Россией.

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Известно, что генерал Гринкевич является потомком эмигранта из Беларуси, его прадед приехал в США в конце XIX века.

О происхождении своей семьи генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, которого часто называют «Гринч» (Grynch), никогда не упоминал.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что страны НАТО больше не могут рассматривать США как гаранта своей безопасности