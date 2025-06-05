Трамп призначив нового командувача силами НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Об’єднаними силами НАТО в Європі керуватиме генерал-лейтенанта ВПС США Алексус Гринкевич. Відповідне призначення затвердив президент Дональд Трамп.

Про це повідомили у Пентагоні.

Генерал Гринкевич займатиме посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR), а також командувача Європейського командування збройних сил США (EUCOM)

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Раніше він очолював Оперативне управління Комітету начальників штабів ЗС США.

Протягом своєї військової кар’єри Алексус Гринкевич був пілотом винищувачів F-16 Fighting Falcon та F-22 Raptor, налітавши понад 2300 годин.

Цей генерал відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією і неодноразово наголошував на важливості посилення східного флангу НАТО.

Посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, від часу її створення після Другої світової війни традиційно займає американський генерал. Досі ним був генерал Крістофер Каволі, призначений у липні 2022 року. Саме він координував військову допомогу Україні у війні з Росією.

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Відомо, що генерал Гринкевич є нащадком емігранта з Білорусі, його прадід приїхав до США наприкінці ХІХ століття.

Про походження своєї сім’ї генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого часто називають «Грінч» (Grynch), ніколи не згадував.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни НАТО більше не можуть розглядати США як гаранта своєї безпеки.