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Головне управління розвідки Міноборони вважає малоймовірним напад Росії на країни НАТО у короткостроковій перспективі, конкретно за два-чотири роки після завершення війни проти України.

Про це у ГУР повідомили у відповідь на інформаційний запит від LIGA.net.

Відповідаючи на запитання, чи реальна загроза того, що РФ може розпочати воєнні дії проти країн НАТО за два-чотири роки після завершення війни проти України, розвідка зазначила, що Кремль продовжує розглядати країни Заходу як потенційну загрозу можливого виникнення збройного протистояння у майбутньому.

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«На сьогодні через затяжний характер війни в Україні (що вимагає великих ресурсних витрат), ймовірність виникнення такого конфлікту у короткостроковій перспективі є дуже низькою», — йдеться у відповіді на запит.

Можливий напад Росії на НАТО — що відомо

Видання Bild із посиланням на власні джерела в розвідці однієї з європейських країн повідомляло, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або на початку 2025-го, коли США опиняться «без лідера» і зможуть прийти на допомогу європейським державам тільки після певної затримки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа знову «стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років», і попередив про можливість нападу Росії за п’ять-вісім років.

Американська розвідка в березні повідомляла, що Росія не хоче прямого воєнного конфлікту зі США і НАТО і продовжуватиме асиметричну діяльність, яка, за її оцінками, не перетинатиме поріг воєнного конфлікту в глобальному масштабі.

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Дехто стверджує, що Росія неодмінно нападе.

«Питання в тому, коли вони почнуть наступну війну», — зазначала Кая Каллас минулого року, коли вона була прем’єр-міністром Естонії.

Еммануель Макрон, президент Франції, у березні вказав на стрімке переозброєння Росії. Інші скептично ставляться до того, що російські амбіції виходять далеко за межі річки Дніпро.

Колишній радник американського президента Дональда Трампа Джон Болтон назвав умови, за яких Росія нападе на НАТО , хоча зараз Москва не має достатньої військової сили для цього. Втім, Кремлю надзвичайно потрібен Сувальський коридор, який би дав сухопутний доступ до Калінінградської області, як це було за часів СРСР.

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