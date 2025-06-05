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Главное управление разведки Минобороны считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, именно через два-четыре года после завершения войны против Украины.

Об этом в ГУР сообщили в ответ на информационный запрос от LIGA.net.

Отвечая на вопрос, реальна ли угроза того, что РФ может начать военные действия против стран НАТО через два-четыре года после завершения войны против Украины, разведка отметила, что Кремль продолжает рассматривать страны Запада как потенциальную угрозу возможного возникновения вооруженного противостояния в будущем.

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«На сегодняшний день из-за затяжного характера войны в Украине (требующего больших ресурсных расходов), вероятность возникновения такого конфликта в краткосрочной перспективе очень низкая», — говорится в ответе на запрос.

Возможное нападение России на НАТО — что известно

Издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или начале 2025-го, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после определенной задержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа снова «стыкается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет», и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.

Американская разведка в марте сообщала, что Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность, которая, по ее оценкам, не будет пересекать порог военного конфликта в глобальном масштабе.

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Некоторые утверждают, что Россия непременно нападет.

«Вопрос в том, когда они начнут следующую войну», — отмечала Кая Каллас в прошлом году, когда она была премьер-министром Эстонии.

Эммануэль Макрон, президент Франции, в марте указал на стремительное перевооружение России. Другие скептически относятся к тому, что российские амбиции выходят далеко за пределы реки Днепр.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО, хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область, как это было во времена СССР.

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