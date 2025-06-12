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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
516
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Удар по заводу "Резоніт" у Московській області РФ: чим важлива ціль

Атака на військовий об’єкт у РФ має зменшити можливості агресора.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У четвер, 12 червня, ЗСУ уразили завод «Резоніт» в технопарку «Зубово» в Московськый області РФ. Це жирна ціль, яка розташована приблизно за 40 км від центру Москви.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На базі технопарку працюють підприємства, пов’язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння.

«Резоніт» спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко-жорстких плат, високоточної мікроелектроніки», — зазначив Коваленко.

Плати, виготовлені на «Резониті», інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема, в ракети Іскандер, Калібр, Х-101, дрони Орлан-10, Ланцет, Куб, а також у блоки наведення артилерійських систем.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня ЗСУ завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Зафіксовано вибухи на території технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області.

За даними Генштабу, це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
516
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