ЗСУ вразили об’єкт ВПК у Московській області РФ: деталі від Генштабу

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У ніч на 12 червня ЗСУ завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Зафіксовано вибухи на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

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Результати вогневого ураження уточнюються.

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, після операції “Павутина” Росія поспіхом перекинула частину свого бомбардувального флоту на віддалені авіабази. Зокрема, йдеться про літаки Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які базувалися в Іркутській та Мурманській областях. Тепер російське командування перемістило їх на інші об’єкти — зокрема, на Камчатку, Чукотку та до Татарстану.

Зафіксовано перебазування на авіабази Єлізово (Камчатка), Анадир (Чукотка) та Борисоглібське (Казань), — повідомляють аналітики.

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Цей крок свідчить про реальні побоювання нових ударів ЗСУ по тилових цілях РФ та серйозні порушення в системі ППО ворог.