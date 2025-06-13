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Путин сделал неожиданное предложение Нетаньяху, осудив удар Израиля по Ирану
Президент государства, которое ведет агрессивную войну в Украине, предложил посредничество для урегулирования «израильско-иранского конфликта».
Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану, который является стратегическим союзником государства-агрессора.
О содержании телефонного разговора сообщила пресс-служба Кремля, которую цитируют российские пропагандисты.
Российский президент цинично назвал действия Израиля нарушающими Устав ООН и международное право.
При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании «израильско-иранского конфликта».
Российские пропагандисты сообщают, что Владимир Путин также провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, выразив «соболезнования в связи с жертвами из-за ударов Израиля».
Как известно, Иран заключил в этом году соглашение с Россией о стратегическом партнерстве, которое предусматривает укрепление двусторонних связей, в частности более тесное сотрудничество в области обороны.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране.
Соединенные Штаты отмежевались от этой атаки, но президент Дональд Трамп заявил, что знал о ней заранее.
В то же время американский лидер предположил, что Иран получит «второй шанс» заключить ядерную сделку с Соединенными Штатами после недавних ударов Израиля.