Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану, который является стратегическим союзником государства-агрессора.

О содержании телефонного разговора сообщила пресс-служба Кремля, которую цитируют российские пропагандисты.

Российский президент цинично назвал действия Израиля нарушающими Устав ООН и международное право.

Реклама

При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании «израильско-иранского конфликта».

Российские пропагандисты сообщают, что Владимир Путин также провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, выразив «соболезнования в связи с жертвами из-за ударов Израиля».

Как известно, Иран заключил в этом году соглашение с Россией о стратегическом партнерстве, которое предусматривает укрепление двусторонних связей, в частности более тесное сотрудничество в области обороны.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране.

Реклама

Соединенные Штаты отмежевались от этой атаки, но президент Дональд Трамп заявил, что знал о ней заранее.

В то же время американский лидер предположил, что Иран получит «второй шанс» заключить ядерную сделку с Соединенными Штатами после недавних ударов Израиля.