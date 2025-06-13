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Израиль "заманил в ловушку" иранских генералов перед ударом — Fox News
Израиль заявил, что обманом заставил командование ВВС Ирана собраться на совещание перед тем, как нанести сокрушительные удары.
Израильские службы безопасности сообщили, что им удалось обманом заставить высшее командование военно-воздушных сил Ирана собраться на совещание, ставшее целью сокрушительных авиаударов .
Об этом пишет Fox News.
«Мы провели конкретные мероприятия, чтобы узнать больше о них, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но, что важнее, мы знали, как их там задержать», — сказал собеседник журналистов.
По словам чиновника, удары оказались намного успешнее, чем ожидал Израиль. Источник утверждает, что системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, которые планировались использовать против Израиля, были превентивно уничтожены.
Напомним, Израиль атаковал Иран , уничтожив военные объекты и ликвидировав высокопоставленных военных. Это самая большая атака со времен ирано-иракской войны.