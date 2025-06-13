Израиль "заманил в ловушку" иранских генералов перед ударом — Fox News

Удар по Ирану оказался даже успешнее, чем ожидали в Израиле

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Израильские службы безопасности сообщили, что им удалось обманом заставить высшее командование военно-воздушных сил Ирана собраться на совещание, ставшее целью сокрушительных авиаударов .

Об этом пишет Fox News.

«Мы провели конкретные мероприятия, чтобы узнать больше о них, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но, что важнее, мы знали, как их там задержать», — сказал собеседник журналистов.

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По словам чиновника, удары оказались намного успешнее, чем ожидал Израиль. Источник утверждает, что системы противовоздушной обороны и баллистические ракеты, которые планировались использовать против Израиля, были превентивно уничтожены.

Напомним, Израиль атаковал Иран , уничтожив военные объекты и ликвидировав высокопоставленных военных. Это самая большая атака со времен ирано-иракской войны.