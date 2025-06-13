Трамп решил дать Ирану "второй шанс" и напомнил о своем ультиматуме

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп напомнил, что он поставил Ирану 60-дневный ультиматум по ядерной сделке перед ударами Израиля, добавив, что теперь у Тегерана есть второй шанс.

Об этом говорится в его заметке на Truth Social.

«Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум „заключить сделку“. Они должны были бы это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал американский лидер, призывая Иран заключить соглашение об ограничении своей ядерной программы.

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Ранее президент США заявил, что Иран ожидают новые удары, если не будет соглашения, пригрозив, что будет хуже, чем они ожидали.

«Некоторые иранские сторонники жесткой линии высказывались смело, но они не знали, что произойдет. Они все уже МЕРТВЫЕ, и дальше будет только хуже!» — написал Трамп в своей соцсети.

Напомним, Израиль в пятницу, 13 июня, нанес серию ударов по всему Ирану, заявив, что атаковал ядерные объекты и ракетные заводы, а также уничтожил ряд военных командиров в рамках операции, направленной на предотвращение создания Тегераном ядерного оружия.

Хотя Вашингтон заявил, что не участвовал в нападении, президент США Дональд Трамп, главный союзник Израиля, предположил, что Иран сам навлек на себя нападение не согласившись на переговоры по ограничению его ядерной программы.

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