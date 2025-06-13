Иран ответил на угрозы Трампа – ВВС

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Иран не будет участвовать в переговорах с Соединенными Штатами Америки по поводу собственной ядерной программы после атаки Израиля, к чему призвал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на иранское телевидение.

Американские власти пока не прокомментировали решение Ирана. Однако после ударов Израиля заявили, что с их стороны переговоры все еще в силе.

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Заметим, в воскресенье в Омане должен был состояться шестой раунд переговоров между делегациями США и Ирана по поводу ядерной программы последнего. Спецпредставитель Трампа Стивен Виткоф планировал встретиться по этому поводу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами , если не будет соглашения. Мол, будет хуже, чем они ожидали.

"Я сказал им, что это будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и наиболее смертоносную военную технику в мире, намного, и что у Израиля много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать", - высказался американский лидер.

По его словам, уже нанесено много разрушений. Впрочем, все еще можно остановить следующие жестокие атаки, если Тегеран не пойдет на уговоры.

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Дата публикации 12:24, 13.06.25 Количество просмотров 31 Израиль нанес удары по ядерным военным объектам Ирана - что было дальше? Трамп все знал?