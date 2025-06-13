Іран відповів на погрози Трампа - ВВС

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Іран не буде брати участь у переговорах зі Сполученими Штатами Америки стосовно власної ядерної програми після атаки Ізраїлю, до чого закликав президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на іранське телебачення.

Американські влади поки не прокоментували рішення Ірану. Втім, після ударів Ізраїлю заявили, що з їх сторони переговори все ще в силі.

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Зауважимо, в неділю в Омані мав відбутися шостий раунд перемовин між делегаціями США та Ірану стосовно ядерної програми останнього. Спецпредставник Трампа Стівен Віткоф планував зустрітися з цього приводу з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди. Мовляв, буде гірше, ніж вони очікували.

"Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або чули, що Сполучені Штати виробляють найкращу і найбільш смертоносну військову техніку в світі, набагато, і що Ізраїль має багато такої техніки, і ще більше буде - і вони знають, як її використовувати", - висловився американський лідер.

З його слів, уже завдано багато руйнувань. Втім, все ще можна зупинити наступні жорстокі атаки, якщо Тегеран не піде на домовленості.

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Дата публікації 12:24, 13.06.25 Кількість переглядів 33 Ізраїль завдав ударів по ядерних військових об’єктах Ірану - що було далі? Трамп все знав?