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- Украина
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Харьковчанин поджег ТЦК и сбежал: чем все закончилось
Полиция отмечает, что следствие продолжается, а все обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены.
Вечером 11 июня в Харькове вспыхнул пожар в здании районного центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Как выяснилось, поджог намеренно осуществил 29-летний харьковчанин, пришедший в тот день в военкомат на проверку документов.
Мужчина, уже имевший судимость, воспользовался моментом, когда сотрудники отвлеклись, и закрылся в комнате, где поджег кусок ткани.
После этого злоумышленник сбежал, выпрыгнув из окна второго этажа во время общей суеты из-за пожара. Благодаря оперативным действиям полиции личность поджигателя удалось быстро установить.
Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе мужчина, убегая от представителей территориального центра комплектования (ТЦК), ранил военнослужащего ножом.
По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.
Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.