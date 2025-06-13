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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Харьковчанин поджег ТЦК и сбежал: чем все закончилось

Полиция отмечает, что следствие продолжается, а все обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Задержанный мужчина

Задержанный мужчина / © Facebook/Полиция Харьковщины

Вечером 11 июня в Харькове вспыхнул пожар в здании районного центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Как выяснилось, поджог намеренно осуществил 29-летний харьковчанин, пришедший в тот день в военкомат на проверку документов.

Мужчина, уже имевший судимость, воспользовался моментом, когда сотрудники отвлеклись, и закрылся в комнате, где поджег кусок ткани.

После этого злоумышленник сбежал, выпрыгнув из окна второго этажа во время общей суеты из-за пожара. Благодаря оперативным действиям полиции личность поджигателя удалось быстро установить.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина, убегая от представителей территориального центра комплектования (ТЦК), ранил военнослужащего ножом.

По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.

Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.

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