Харків’янин підпалив ТЦК і втік: чим усе закінчилося

Затриманий чоловік / © Facebook/Поліція Харківщини

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Увечері 11 червня у Харкові спалахнула пожежа в будівлі районного центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Як з’ясувалося, підпал навмисно зробив 29-річний харків’янин, який того дня прийшов до військкомату на перевірку документів.

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Чоловік, що вже мав судимість, скористався моментом, коли співробітники відволіклися, і зачинився в кімнаті, де підпалив шмат тканини.

Після цього зловмисник утік, вистрибнувши з вікна другого поверху під час загальної метушні через пожежу. Завдяки оперативним діям поліції особу палія вдалося швидко встановити.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.

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За даними очевидців, чоловік тікав від представників ТЦК. Його спочатку затримали, але в якийсь момент він дістав ніж і завдав удару.

Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.