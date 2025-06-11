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Мобілізація в Україні: чи можна не йти до ТЦК через стан здоров’я
Важливо заздалегідь підготувати довідки з медичних установ, які підтверджують стан здоров’я. Це дозволить уникнути непорозумінь, штрафів і додаткових перевірок.
В Україні триває загальна мобілізація, і вручення повісток — справа буденна. Проте існують випадки, коли військовозобов’язаний може не з’явитися до територіального центру комплектування без штрафу — але лише за наявності поважної причини.
Про це повідомляє OBOZ.UA.
Головною законною підставою для неявки є підтверджене захворювання. Водночас ухилення без документального підтвердження — тягне за собою адміністративну відповідальність.
Якщо військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК без поважної причини, йому загрожує штраф. А в разі несплати — примусове стягнення у подвійному розмірі.
До поважних причин, крім хвороби, належать також догляд за непрацездатними членами родини та інші особисті обставини. Проте усі вони мають бути підтверджені документально або ж визнаються такими в судовому чи ТЦК порядку.
Нагадаємо, особи з інвалідністю не підлягають загальній мобілізації, проте можуть отримати повістку від ТЦК.
В разі отримання повістки, людина з інвалідністю зобов’язана з’явитися до ТЦК і надати документи, що підтверджують її статус. Це допоможе уникнути штрафу або інших юридичних наслідків.
Мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише у трьох випадках:
за добровільною згодою;
якщо людина не має офіційної відстрочки;
якщо експертна комісія не підтвердила діагноз.