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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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156
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Мобілізація в Україні: чи можна не йти до ТЦК через стан здоров’я

Важливо заздалегідь підготувати довідки з медичних установ, які підтверджують стан здоров’я. Це дозволить уникнути непорозумінь, штрафів і додаткових перевірок.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

В Україні триває загальна мобілізація, і вручення повісток — справа буденна. Проте існують випадки, коли військовозобов’язаний може не з’явитися до територіального центру комплектування без штрафу — але лише за наявності поважної причини.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Головною законною підставою для неявки є підтверджене захворювання. Водночас ухилення без документального підтвердження — тягне за собою адміністративну відповідальність.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК без поважної причини, йому загрожує штраф. А в разі несплати — примусове стягнення у подвійному розмірі.

До поважних причин, крім хвороби, належать також догляд за непрацездатними членами родини та інші особисті обставини. Проте усі вони мають бути підтверджені документально або ж визнаються такими в судовому чи ТЦК порядку.

Нагадаємо, особи з інвалідністю не підлягають загальній мобілізації, проте можуть отримати повістку від ТЦК.

В разі отримання повістки, людина з інвалідністю зобов’язана з’явитися до ТЦК і надати документи, що підтверджують її статус. Це допоможе уникнути штрафу або інших юридичних наслідків.

Мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише у трьох випадках:

  • за добровільною згодою;

  • якщо людина не має офіційної відстрочки;

  • якщо експертна комісія не підтвердила діагноз.

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