Мобілізація в Україні: чи можна не йти до ТЦК через стан здоров’я

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Україні триває загальна мобілізація, і вручення повісток — справа буденна. Проте існують випадки, коли військовозобов’язаний може не з’явитися до територіального центру комплектування без штрафу — але лише за наявності поважної причини.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Головною законною підставою для неявки є підтверджене захворювання. Водночас ухилення без документального підтвердження — тягне за собою адміністративну відповідальність.

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Якщо військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК без поважної причини, йому загрожує штраф. А в разі несплати — примусове стягнення у подвійному розмірі.

До поважних причин, крім хвороби, належать також догляд за непрацездатними членами родини та інші особисті обставини. Проте усі вони мають бути підтверджені документально або ж визнаються такими в судовому чи ТЦК порядку.

Нагадаємо, особи з інвалідністю не підлягають загальній мобілізації, проте можуть отримати повістку від ТЦК.

В разі отримання повістки, людина з інвалідністю зобов’язана з’явитися до ТЦК і надати документи, що підтверджують її статус. Це допоможе уникнути штрафу або інших юридичних наслідків.

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Мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише у трьох випадках:

за добровільною згодою;

якщо людина не має офіційної відстрочки;

якщо експертна комісія не підтвердила діагноз.