Трамп вирішив дати Ірану "другий шанс" і нагадав про свій ультиматум

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп нагадав, що він поставив Ірану 60-денний ультиматум щодо ядерної угоди перед ударами Ізраїлю, додавши, що тепер у Тегерана є другий шанс.

Про це йдеться у його дописі на Truth Social.

«Два місяці тому я поставив Ірану 60-денний ультиматум „укласти угоду“. Вони мали б це зробити! Сьогодні 61-й день. Я сказав їм, що робити, але вони просто не змогли цього зробити. Тепер у них, можливо, є другий шанс!» — написав американський лідер, закликаючи Іран укласти угоду про обмеження своєї ядерної програми.

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Раніше президент США заявив, що на Іран очікують нові удари, якщо не буде угоди, пригрозивши, що буде гірше, ніж вони очікували.

«Деякі іранські прихильники жорсткої лінії висловлювалися сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі вже МЕРТВІ, і далі буде тільки гірше!» — написав Трамп у своїй соцмережі.

Нагадаємо, Ізраїль у п’ятницю, 13 червня, завдав серії ударів по всьому Ірану, заявивши, що атакував ядерні об’єкти та ракетні заводи, а також знищив низку військових командирів у рамках операції, спрямованої на запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Хоча Вашингтон заявив, що не брав участі в нападі, президент США Дональд Трамп, головний союзник Ізраїлю, припустив, що Іран сам накликав на себе напад не погодившись на переговори щодо обмеження його ядерної програми.

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