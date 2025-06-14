Удар Израиля по Ирану: погибли девять ядерных ученых

Иран. / © Associated Press

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В ходе атак, которые Израиль нанес по Ирану, были убиты девять ученых и экспертов, участвовавших в разработке ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает издание CNN.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате ударов в пятницу в частности погибли эксперты по механике, физике и материаловедению Али Бахуэй Карими, Мансур Асгари и Саид Барджи.

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Кроме того, их смерть подтвердило полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim. Заметим, Иерусалим ранее заявил, что уничтожил шесть экспертов, связанных с ядерной программой, а также трех ключевых военных лидеров Ирана.

Кроме того, Израиль заявил, что два ядерных объекта в Иране были значительно повреждены во время авиаударов.

Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран. Уже на следующую ночь Иран запустил по Израилю пять волн ракет и дронов. В результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека, более 150 человек получили ранения.

Между тем , Иран обвинил США в поддержке атак Израиля. На фоне эскалации неизвестно, состоится ли шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США, запланированный на воскресенье в Маскате.

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Кроме того, Иран пригрозил США, Британии и Франции . Тегеран заявил, что их военные будут атаковать корабли и базы этих стран в регионе, если они не отступят и помогут приостановить удары по Израилю.

Дата публикации 08:21, 14.06.25 Количество просмотров 41 Взрывы в Израиле - уже есть первая жертва! Массированная ночная атака!