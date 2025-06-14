Удар Ізраїлю по Ірану: загинуло дев'ять ядерних вчених

Іран. / © Associated Press

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Під час атак, які Ізраїль завдав по Ірану, було вбито дев'ять вчених та експертів, що брали участь у розробці ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє видання CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що внаслідок ударів у п'ятницю зокрема загинули експерти з механіки, фізики та матеріалознавства Алі Бахуей Карімі, Мансур Асгарі та Саїд Барджі.

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Окрім того, їхню смерть підтвердило напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim. Зауважимо, Єрусалим раніше заявив, що знищив шістьох експертів, пов'язаних з ядерною програмою, а також трьох ключових військових лідерів Ірану.

Окрім того, Ізраїль заявив, що два ядерні об'єкти в Ірані були значно пошкоджені під час авіаударів. За словами військового чиновника, ремонт об'єктів в Ісфахані та Натанзі триватиме тижні.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль атакував Іран. Вже наступної ночі Іран запустив по Ізраїлю п’ять хвиль ракет та дронів. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, понад 150 людей отримали поранення.

Тим часом Іран звинуватив США у підтримці атак Ізраїля. На тлі ескалації невідомо, чи відбудеться шостий раунд ядерних переговорів між Іраном і США, запланований на неділю в Маскаті.

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Окрім того, Іран пригрозив США, Британії та Франції. Тегеран заявив, що їхні військові будуть атакувати кораблі та бази цих країн в регіоні, якщо вони не відступлять і допоможуть зупинити удари по Ізраїлю.

Дата публікації 08:21, 14.06.25 Кількість переглядів 41 Вибухи в Ізраїлі - вже є перша жертва! Масована нічна атака!