Іран пригрозив США, Британії та Франції: що відомо

Прапор Ірану. / © Reuters

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Іран застеріг Велику Британію, Сполучені Штати Америки та Францію від допомоги Ізраїлю у припиненні іранських ударів по країні.

Про це повідомляють іранські державні ЗМІ, пише британський телеканал Sky News

Тегеран заявив, що їхні військові будуть атакувати кораблі та бази цих країн в регіоні, якщо вони не відступлять і допоможуть зупинити удари по Ізраїлю.

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Нагадаємо, видання Axios з посиланням на ізраїльського та американського чиновника повідомило, що США допомагали Ізраїлю відбивати балістичні ракети Ірану. Зокрема, посадовець з Вашингтону зазначив, що були задіяні системи американської протиповітряної оборони для захисту громадян і активів США в Ізраїлі.

Іран звинуватив США у підтримці атак Ізраїля. Саме тому, каже іранська влада, подальші переговори Тегерана і Вашингтона щодо ядерної програми є “безглуздими” і не мають сенсу.

Дата публікації 11:10, 14.06.25 Кількість переглядів 9 Українська нардепка щойно з Ізраїля: наживо про події! Погрози Ірану не закінчуються!