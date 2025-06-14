США допомагали Ізраїлю відбивати балістичні ракети Ірану – Axios

Атака на Ізраїль. / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки допомагали Ізраїлю відбивати масовану ракетну атаку Ірану по країні.

Про це повідомив американський новинний ресурс Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопоставленого американського посадовця.

Зазначається, що під час атаки США допомагали Ізраїлю перехоплювати іранські балістичні ракети. Іран завдав удару у відповідь через 18 годин після атаки на його ядерні об'єкти та ракетні бази, внаслідок якої були ліквідовані вищі військові керівники та вчені-ядерники.

Реклама

Зокрема, посадовець з Вашингтону зазначив, що були задіяні системи американської протиповітряної оборони для захисту громадян і активів США в Ізраїлі.

Нагадаємо, державний секретар Марко Рубіо заявив, що Штати не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану. Втім, зауважив він, Єрусалим повідомив Білий дім, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

Своєю чергою, президент США заявив, мовляв знав про те, що Ізраїль збирається завдати ударів по Ірану ще до того, як вони відбудуться. Згодом Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди, мовляв, буде гірше, ніж вони очікували.

Тим часом Іран звинуватив США у підтримці атак Ізраїля. У Тегерані наголошують, що подальші переговори з Вашингтоном щодо ядерної програми є “безглуздими” і не мають сенсу - з огляду на атаки, здійснені Ізраїлем.

Реклама

Дата публікації 08:21, 14.06.25 Кількість переглядів 19 Вибухи в Ізраїлі - вже є перша жертва! Масована нічна атака!