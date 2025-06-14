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США помогали Израилю отражать баллистические ракеты Ирана – Axios
По информации источников издания, при отражении атаки были задействованы американские системы противовоздушной обороны.
Соединенные Штаты Америки помогали Израилю отражать массированную ракетную атаку Ирана по стране.
Об этом сообщил американский новостной ресурс Axios со ссылкой на израильского чиновника и высокопоставленного американского чиновника.
Отмечается, что при атаке США помогали Израилю перехватывать иранские баллистические ракеты. Иран нанес ответный удар через 18 часов после атаки на его ядерные объекты и ракетные базы, в результате которой были ликвидированы высшие военные руководители и ученые-ядерщики.
В частности, чиновник из Вашингтона отметил, что были задействованы системы американской противовоздушной обороны для защиты граждан и активов США в Израиле.
Напомним, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не участвовали в ударах , которые Израиль нанес против Ирана. Впрочем, отметил он, Иерусалим сообщил Белый дом, что считает эти действия необходимыми для самообороны.
В свою очередь президент США заявил, мол знал о том, что Израиль собирается нанести удары по Ирану еще до того, как они состоятся. Впоследствии Трамп пригрозил Ирану новыми ударами , если не будет соглашения, мол, будет хуже, чем они ожидали.
Тем временем Иран обвинил США в поддержке атак Израиля . В Тегеране отмечают, что дальнейшие переговоры с Вашингтоном по ядерной программе "бессмысленны" и не имеют смысла - учитывая атаки, совершенные Израилем.