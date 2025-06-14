США помогали Израилю отражать баллистические ракеты Ирана – Axios

Атака на Израиль. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки помогали Израилю отражать массированную ракетную атаку Ирана по стране.

Об этом сообщил американский новостной ресурс Axios со ссылкой на израильского чиновника и высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что при атаке США помогали Израилю перехватывать иранские баллистические ракеты. Иран нанес ответный удар через 18 часов после атаки на его ядерные объекты и ракетные базы, в результате которой были ликвидированы высшие военные руководители и ученые-ядерщики.

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В частности, чиновник из Вашингтона отметил, что были задействованы системы американской противовоздушной обороны для защиты граждан и активов США в Израиле.

Напомним, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не участвовали в ударах , которые Израиль нанес против Ирана. Впрочем, отметил он, Иерусалим сообщил Белый дом, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

В свою очередь президент США заявил, мол знал о том, что Израиль собирается нанести удары по Ирану еще до того, как они состоятся. Впоследствии Трамп пригрозил Ирану новыми ударами , если не будет соглашения, мол, будет хуже, чем они ожидали.

Тем временем Иран обвинил США в поддержке атак Израиля . В Тегеране отмечают, что дальнейшие переговоры с Вашингтоном по ядерной программе "бессмысленны" и не имеют смысла - учитывая атаки, совершенные Израилем.

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Дата публикации 08:21, 14.06.25 Количество просмотров 19 Взрывы в Израиле - уже есть первая жертва! Массированная ночная атака!