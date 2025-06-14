- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4091
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар Ирана по Израилю: сколько погибших и раненых
Число погибших в результате ракетного удара по Израилю увеличилось до 2.
В ночь на 14 июня Иран совершил ряд ракетных ударов по Израилю, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере 20 получили ранения.
Об этом сообщает The Times of Israel.
В частности, один человек погиб после того, как иранская ракета напрямую попала в жилые дома в центральном Израиле.
«В результате прямого попадания ракеты в жилое строение в центре Израиля погибла женщина в возрасте около 60 лет, еще 20 получили ранения, в том числе мужчина 45 лет и женщина 60 лет — тяжелые», — отмечают «Вести Израиль».
Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану.
В ответ этой ночью Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.