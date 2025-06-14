Удар Ирана по Израилю: сколько погибших и раненых

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает снаряды над Тель-Авивом в субботу, 14 июня / © Associated Press

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В ночь на 14 июня Иран совершил ряд ракетных ударов по Израилю, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере 20 получили ранения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, один человек погиб после того, как иранская ракета напрямую попала в жилые дома в центральном Израиле.

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«В результате прямого попадания ракеты в жилое строение в центре Израиля погибла женщина в возрасте около 60 лет, еще 20 получили ранения, в том числе мужчина 45 лет и женщина 60 лет — тяжелые», — отмечают «Вести Израиль».

Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану.

В ответ этой ночью Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

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