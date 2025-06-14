Иран будет атаковать региональные базы любой страны, защищающей Израиль — CNN

Иран / © Associated Press

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Иран будет атаковать региональные базы любой страны, защищающей Израиль.

Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник, сообщает CNN .

Иран будет усиливать свои атаки на Израиль и будет атаковать региональные базы любой страны, пытающейся его защитить, заявил высокопоставленный иранский чиновник.

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"Иран оставляет за собой право — согласно международному праву – решительно ответить этому режиму", — сказал чиновник.

"Любая страна, которая пытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями", - сказал чиновник.

Ранее источники в США и Израиле сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные против Израиля.

Один израильский источник сообщил CNN, что другие страны региона также поддерживали израильскую противовоздушную оборону.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака была ориентирована на главные объекты, связанные с разработкой ядерного орудия в Иране.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают новые удары, если не будет соглашения, пригрозив, что будет хуже, чем они ожидали.

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу и осудил действия Израиля, цинично назвав их нарушающими Устав ООН и международное право. При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании израильско-иранского конфликта.