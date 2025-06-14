В Украине 14 июня будет сильная магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

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В субботу, 14 июня, магнитная буря повысится до красного уровня – к К-индексу 6. Это соответствует сильной активности Солнца.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Заметим, что уже неделя активность Солнца достаточно высока. Именно поэтому магнитные бури были достаточно сильными.

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Сегодня ожидается пик геомагнитных возмущений. Да, в Украине магнитосфера будет испытывать усиленный шторм - возмущения могут быть заметны на протяжении всего дня.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых – предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Напомним, назван простой способ улучшить умственные способности.