Курс валют на 16 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 16 июня / © УНИАН

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Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 июня. Доллар потерял 4 коп. Евро уменьшилось на 39 коп . Злотый – на 8 коп.

Об этом стало известно с сайта Нацбанку.

Курс доллара

1 доллар США - 41,44 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,69 (-39 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,15 (-8 коп.)

Как сообщалось, некоторые украинские пенсионеры выбирают получать пенсионные выплаты на банковские карты , а иногда и накапливать их, не снимая деньги. Однако такие действия могут привести к неприятным последствиям, ведь Пенсионный фонд отслеживает движение средств на счетах. Неактивность пенсионной карты в течение определенного времени может стать причиной замораживания выплат.

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Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 2432 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!