- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на продукты бьют рекорды: какие продукты подорожали больше всего
В Украине зафиксировали значительный рост цен на продукты питания. Больше всего подорожали овощи.
Прошлогодний неурожай из-за жаркого лета и малоснежной зимы, а также нынешние весенние заморозки привели к стремительному росту цен на продукты. В мае 2025 года еда подорожала на 22,1%, а некоторые овощи — в 3-4 раза.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Рекордные цены на основные продукты
Больше всего подорожали овощи: капуста выросла в цене на 227,3% и стоит уже около 53,5 грн/кг, морковь — на 160,9% (43,3 грн/кг), яблоки — на 127,1% (58 грн/кг).
Также существенно выросли цены на:
яйца — на 89,9% (54,2 грн/десяток)
муку — на 39,5% (21,7 грн/кг)
гречку — на 32,7% (35,6 грн/кг)
сливочное масло (200 г) — на 34,3% (107,3 грн)
подсолнечное масло (1 л) — на 39% (80,6 грн)
Национальный банк Украины объясняет подорожание неблагоприятными погодными условиями в 2024 году, в частности засухой, а также весенними морозами 2025 года. В то же время НБУ прогнозирует замедление инфляции летом, с учетом ожидаемого нового урожая, стабилизации в энергетике и снижения мировых цен на нефть.
Напомним, в Украине ожидается подорожание ржаного и ржано-пшеничного хлеба, тогда как стоимость одного из овощей борщевого набора достигла рекордных показателей.
Как сообщалось ранее, в мае 2025 года уровень инфляции в стране вырос до 15,9% в годовом исчислении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.