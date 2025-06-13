Цены на продукты бьют рекорды: какие продукты подорожали больше всего

Цены на продукты в Украине / © pixabay.com

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Прошлогодний неурожай из-за жаркого лета и малоснежной зимы, а также нынешние весенние заморозки привели к стремительному росту цен на продукты. В мае 2025 года еда подорожала на 22,1%, а некоторые овощи — в 3-4 раза.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Рекордные цены на основные продукты

Больше всего подорожали овощи: капуста выросла в цене на 227,3% и стоит уже около 53,5 грн/кг, морковь — на 160,9% (43,3 грн/кг), яблоки — на 127,1% (58 грн/кг).

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Также существенно выросли цены на:

яйца — на 89,9% (54,2 грн/десяток)

муку — на 39,5% (21,7 грн/кг)

гречку — на 32,7% (35,6 грн/кг)

сливочное масло (200 г) — на 34,3% (107,3 грн)

подсолнечное масло (1 л) — на 39% (80,6 грн)

Национальный банк Украины объясняет подорожание неблагоприятными погодными условиями в 2024 году, в частности засухой, а также весенними морозами 2025 года. В то же время НБУ прогнозирует замедление инфляции летом, с учетом ожидаемого нового урожая, стабилизации в энергетике и снижения мировых цен на нефть.

Напомним, в Украине ожидается подорожание ржаного и ржано-пшеничного хлеба, тогда как стоимость одного из овощей борщевого набора достигла рекордных показателей.

Как сообщалось ранее, в мае 2025 года уровень инфляции в стране вырос до 15,9% в годовом исчислении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.

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