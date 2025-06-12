В Украине резко подорожает хлеб: эксперт назвал причину

Цены на хлеб / © pixabay.com

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Цены на хлеб в Украине могут вырасти, но не в целом, а лишь на отдельные его сорта — ржаной и ржано-пшеничный, которые занимают примерно 15-20% рынка.

Об этом в эфире Украинского Радио рассказал директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

Причина — нехватка ржи. По словам эксперта, эту культуру в Украине стали сеять гораздо меньше: если в 2021 году собрали 500 тыс. тонн, то в прошлом году — чуть более 200 тыс. тонн. Из-за дефицита сырья мукомолы вынуждены импортировать рожь из-за рубежа, в частности из Польши, а также покупать ржаную муку в Эстонии и Латвии.

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«Рожь просто закончилась, ее стали сеять значительно меньше», — заявил специалист.

Подорожание ржаного хлеба, по прогнозам, составит примерно 5-10%. В то же время эксперт считает ситуацию временной, ведь уже после сбора нового урожая ситуация с ценами должна выровняться.

Мукомолы ожидают, что в следующем сезоне посевов ржи станет больше — ее выращивание станет выгоднее для аграриев из-за роста цен на эту культуру.

Ранее Рыбчинский предупреждал, что в сезоне 2025/26 в Украине прогнозируют полное отсутствие ржи, что повлечет рост цен на ржаной хлеб и может заставить отдельных производителей полностью остановить его изготовление.

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В то же время мы сообщали, что за период с мая 2024 по май 2025 года стоимость куриных яиц в Украине выросла на ошеломляющие 86%, согласно официальным данным.