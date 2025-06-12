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Цены на яйца резко изменились: сколько стоят сейчас
Стоимость куриных яиц в Украине стремительно выросла на 86% в год, однако снизилась в мае.
За период с мая 2024 по май 2025 стоимость куриных яиц в Украине выросла на потрясающие 86%, согласно официальным данным. Однако в мае 2025 года наблюдалось месячное снижение цены на 8,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Мониторинг цен подтверждает тенденцию к удешевлению. С середины мая по 11 июня 2025 года цена на нефасованные яйца снизилась на 0,51 грн за штуку (5,1 грн за десяток). В крупных сетях супермаркетов небрендированные поштучно продающиеся яйца стоили в среднем 4,76 грн за штуку (или 47,6 грн за десяток).
При этом цены в разных сетях могли существенно отличаться:
Auchan — 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток)
Novus — 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток)
«МегаМаркет» — 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток)
Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Украине в мае 2025 года ускорился, достигнув 15,9% в годовом измерении — это максимум с апреля 2023 года.
Также наблюдается стойкий рост цен на мясо птицы. С начала года оно подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 11,5%.
Напомним, Украина потеряла половину урожая черешни и вишни. Мы сообщали, насколько поднимутся цены.