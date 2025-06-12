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Ціни на яйця різко змінилися: скільки коштують зараз
Вартість курячих яєць в Україні стрімко зросла на 86% за рік, проте знизилась у травні.
За період з травня 2024 по травень 2025 року вартість курячих яєць в Україні зросла на приголомшливі 86%, згідно з офіційними даними. Однак, у травні 2025 року спостерігалося місячне зниження ціни на 8,7%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Моніторинг цін підтверджує тенденцію до здешевлення. З середини травня до 11 червня 2025 року ціна на нефасовані яйця знизилася на 0,51 грн за штуку (5,1 грн за десяток). У великих мережах супермаркетів небрендовані яйця, що продаються поштучно, коштували в середньому 4,76 грн за штуку (або 47,6 грн за десяток).
При цьому ціни в різних мережах могли суттєво відрізнятися:
Auchan — 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток)
Novus — 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток)
«МегаМаркет» — 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток)
Раніше повідомлялося, рівень інфляції в Україні у травні 2025 року прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі — це максимум від квітня 2023 року.
Також спостерігається стійке зростання цін на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем минулого року — на 11,5%.
Нагадаємо, Україна втратила половину врожаю черешні та вишні. Ми повідомляли, наскільки зростуть ціни.