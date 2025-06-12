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ТСН у соціальних мережах

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В Україні різко здорожчає хліб: експерт назвав причину

В Україні прогнозують зростання цін на житній і житньо-пшеничний хліб.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на хліб

Ціни на хліб / © pixabay.com

Ціни на хліб в Україні можуть зрости, але не загалом, а лише на окремі його сорти — житній та житньо-пшеничний, які займають приблизно 15–20% ринку.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Причина — нестача жита. За словами експерта, цю культуру в Україні стали сіяти набагато менше: якщо у 2021 році зібрали 500 тис. тонн, то минулого року — трохи більше 200 тис. тонн. Через дефіцит сировини борошномели змушені імпортувати жито з-за кордону, зокрема з Польщі, а також купувати житнє борошно в Естонії та Латвії.

«Жито просто закінчилося. Його стали сіяти значно менше», — заявив фахівець.

Здорожчання житнього хліба, за прогнозами, складе приблизно 5–10%. Водночас експерт вважає ситуацію тимчасовою, адже вже після збору нового врожаю ситуація з цінами має вирівнятися.

Борошномели очікують, що в наступному сезоні посівів жита стане більше — його вирощування стане вигіднішим для аграріїв через зростання цін на цю культуру.

Раніше Рибчинський попереджав, що в сезоні 2025/26 в Україні прогнозують повну відсутність жита, що спричинить зростання цін на житній хліб і може змусити окремих виробників повністю зупинити його виготовлення.

Водночас ми повідомляли, що за період з травня 2024 по травень 2025 року вартість курячих яєць в Україні зросла на приголомшливі 86%, згідно з офіційними даними.

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