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- Астрологія
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Літній наступ РФ: екстрасенс стривожив прогнозом про війну
Провидець напророкував жорстокі бої та активний наступ Росії влітку 2025 року, але також віщує військову допомогу Україні та успіхи.
Екстрасенс Роман Завидовський напророкував, чого очікувати від нового наступу Росії на фронті та якою буде війна влітку 2025 року.
Про це провидець розповів у ефірі свого YouTube-каналу.
Завидовський, який практикує циганську та східну магію, зробив розклад карт та стривожив словами про те, що відбуватиметься на фронті.
«Я витягну чотири карти з циганської колоди і чотири карти Таро. Кладовище — погана карта, небезпечна. Зразу починаємо з негативу. Великі загрози життю, смертельні атаки, смертельні удари. Карта трауру, карта дому, карта сім’ї та родини і карта ворога. Ну, судячи з цих карт, вороги можуть пробувати наступати дуже активно. Дуже якісь активні дії», — пояснив екстрасенс.
Водночас він віщує військову допомогу Україні та якісь успіхи.
«Тут карта мага падає, перший аркан. Хороша карта, позитивна. Королева мечів — карта сильної жіночої енергетики. Лицар жезлів — карта нової допомоги, карта підтримки, карта якоїсь військової допомоги. Трійка жезлів — карта успіхів», — сказав Завидовський.
Він зауважив, що більше негативних карт — на циганській колоді, а на Таро — більше позитивних. Провидець пояснив, що це означає.
«Тобто ситуація нівелюється — 50 на 50. Особо лінія фронту не поміняється, хоча бійня буде дуже жорстка. Навіть судячи по цій карті цвинтаря, яка випала найпершою, можна вже сказати, що будуть дуже жорсткі бої, баталії, і взагалі агресія присутня дуже велика і дуже серйозна», — розповів екстрасенс.
Він також узагальнив свій прогноз щодо війни та сказав, що ситуація по лінії фронту буде приблизно такою, яка була.
«Не буде якогось великого прориву ворога, але і не буде якогось дуже сильного наступу ЗСУ. Щось посередині. Знаєте, для того, щоб реально ситуація змінилася або в плюс, або в мінус, мені здається, має статись якась мегаглобальна подія», — сказав Завидовський.
До слова, раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що 7-8 місяць року — найнебезпечніший період для прориву ворога на фронті і наступу РФ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.