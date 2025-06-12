Літній наступ РФ: екстрасенс стривожив прогнозом про війну

Прогноз екстрасенса щодо ситуації на фронті влітку 2025 року / © ТСН.ua

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Екстрасенс Роман Завидовський напророкував, чого очікувати від нового наступу Росії на фронті та якою буде війна влітку 2025 року.

Про це провидець розповів у ефірі свого YouTube-каналу.

Завидовський, який практикує циганську та східну магію, зробив розклад карт та стривожив словами про те, що відбуватиметься на фронті.

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«Я витягну чотири карти з циганської колоди і чотири карти Таро. Кладовище — погана карта, небезпечна. Зразу починаємо з негативу. Великі загрози життю, смертельні атаки, смертельні удари. Карта трауру, карта дому, карта сім’ї та родини і карта ворога. Ну, судячи з цих карт, вороги можуть пробувати наступати дуже активно. Дуже якісь активні дії», — пояснив екстрасенс.

Водночас він віщує військову допомогу Україні та якісь успіхи.

«Тут карта мага падає, перший аркан. Хороша карта, позитивна. Королева мечів — карта сильної жіночої енергетики. Лицар жезлів — карта нової допомоги, карта підтримки, карта якоїсь військової допомоги. Трійка жезлів — карта успіхів», — сказав Завидовський.

Він зауважив, що більше негативних карт — на циганській колоді, а на Таро — більше позитивних. Провидець пояснив, що це означає.

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«Тобто ситуація нівелюється — 50 на 50. Особо лінія фронту не поміняється, хоча бійня буде дуже жорстка. Навіть судячи по цій карті цвинтаря, яка випала найпершою, можна вже сказати, що будуть дуже жорсткі бої, баталії, і взагалі агресія присутня дуже велика і дуже серйозна», — розповів екстрасенс.

Він також узагальнив свій прогноз щодо війни та сказав, що ситуація по лінії фронту буде приблизно такою, яка була.

«Не буде якогось великого прориву ворога, але і не буде якогось дуже сильного наступу ЗСУ. Щось посередині. Знаєте, для того, щоб реально ситуація змінилася або в плюс, або в мінус, мені здається, має статись якась мегаглобальна подія», — сказав Завидовський.

До слова, раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що 7-8 місяць року — найнебезпечніший період для прориву ворога на фронті і наступу РФ.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.