Росіяни несуть колосальні втрати у війні: Британська розвідка назвала цифри

Війна в Україні / © Getty Images

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З початку великої війни у 2022 році Росія, ймовірно, втратила близько 1 мільйона своїх військових. Це число включає як убитих, так і поранених.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Приблизно 250 тисяч російських солдатів, скоріш за все, загинули або зникли безвісти. Це найбільші втрати Росії у війні з часів Другої світової війни.

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Лише у 2025 році втрати Росії, ймовірно, перевищили 200 000 осіб, а Генеральний штаб України щоденно повідомляє про понад 1250 убитих або поранених росіян. Загальна кількість безповоротних втрат (убиті, зниклі безвісти та безповоротно поранені) зараз, імовірно, становить від 400 000 до 500 000 військовослужбовців.

Втрати російської армії / © twitter.com/DefenceHQ

Ці постійні втрати створюють величезне навантаження на російську військово-медичну систему, спричиняючи значні логістичні проблеми та дефіцит медичного персоналу.

Незважаючи на це, російське командування, ймовірно, продовжуватиме спроби виснажити українські сили, використовуючи чисельну перевагу для прориву оборони та досягнення тактичних успіхів. Вище керівництво Росії, швидше за все, готове терпіти такі високі втрати, допоки це не вплине негативно на громадську чи елітну підтримку війни, і доки ці втрати можна буде компенсувати.

Раніше повідомлялося, вночі проти 9 червня українські військові атакували аеродром «Саваслейка» у Нижегородській області Росії — звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями «Кинджалів». Там були уражені два ворожі військові літаки.

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Також росіяни активно втрачають техніку. За добу знищено ще шість танків та майже пів сотні артсистем.