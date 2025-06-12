Армія РФ окупувала населений пункт на Харківщині: деталі від DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 12 червня. Армія РФ окупувала населений пункт на Харківщині.

Про це повідомляє DeepState.

«Ворог окупував Дворічну (Харківська область — ред.), а також просунувся біля Довгенького, Западного та у Багатирі (Донецька область)», — йдеться у повідомленні.

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Де найактивніше просувається армія РФ

Нещодавно розпочався літній наступ РФ. Лише за тиждень росіяни змогли окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території.

Як пише видання BILD, найактивніше війська Російської Федерації просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

У Сумській області росіяни від 23 травня окуповано Володимирівку, Біловоди та Локню. У Харківській області країна-агресорка захопила село Строївка. На Донеччині за останній тиждень під контроль загарбників перейшли села Рідкодуб, Зоря, Романівка, Правдівка, Гнатівка, Малинівка, Єлизаветинка, Троїцьке, Богданівка, Відрадне, Богатир, Вільне Поле, Зелене Поле і Новосілка.

Перевага Росії в піхоті має дедалі більший вплив на поле бою. Окупанти атакують українські позиції практично по всьому 500-кілометровому фронту.

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«На півдні вони перебувають за два кілометри від обласного кордону із Запоріжжям, у центрі — за три кілометри від Дніпропетровської області, а на півночі — за кілометр від Харкова», — констатує німецьке видання.

Раніше йшлося про те, що війська РФ окупували населений пункт на Донеччині.

«Ворог окупував Новоолександрівку (Донецька область — ред.), а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки (Донецька область — ред.)», — йшлося у повідомленні.